В Рязани выхаживают двойняшек, родившихся с весом менее килограмма

В Рязанском перинатальном центре продолжается история, которую врачи называют настоящим чудом. Уже более двух месяцев под чутким наблюдением медиков находятся крошечные двойняшки Василиса и Елизавета, появившиеся на свет на 28-й неделе беременности.

Девочки развивались в разных плодных пузырях, но, как отмечают медики, они поразительно похожи друг на друга. Старшая сестра Василиса родилась с весом 990 граммов. Всего через несколько минут на свет появилась ее сестра Елизавета весом 985 граммов.

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Для детей, рожденных с такой низкой массой тела, критически важны первые дни и недели жизни. Первый месяц девочки провели в отделении детской реанимации, получая всю необходимую поддержку. Сейчас они успешно переведены в отделение патологии новорожденных, где продолжают крепнуть.

По словам врачей, девочки появились на свет с хорошей оценкой по шкале Апгар. Для такого раннего срока и веса менее килограмма это большая редкость.

Особенно трогает медицинский персонал и маму девочек их удивительная взаимосвязь. Женщина рассказывает, что сестренки буквально поддерживают друг друга даже в процессе набора веса. Если одна из малышек начинает расти чуть быстрее, она словно «ждет», пока вторая ее догонит. Сейчас их вес практически сравнялся и составляет 2200 и 2170 граммов соответственно.

На сегодняшний день Василиса и Елизавета уже не нуждаются в дыхательной поддержке, отлично кушают и стабильно набирают вес. Их мама с нетерпением ожидает дня, когда врачи дадут добро на выписку, и они наконец-то смогут вернуться в свой дом.