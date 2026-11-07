Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

На 89-м году жизни скончалась легендарная актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. О трагическом событии сообщила ее дочь, актриса Мария Шукшина, опубликовав обращение в своем Telegram-канале.

«Прошу молитв ваших, милые, добрые люди!» — написала Мария Шукшина, подтвердив факт смерти матери.

По словам Марии Шукшиной, церемония прощания с народной артисткой состоится во вторник в Кунцево. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Лидия Николаевна Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Ее творческий путь начался в 1955 году с эпизодической роли лаборантки в комедии «Максим Перепелица». Настоящая известность пришла к ней в конце 1950-х после выхода фильма «Сверстницы», где она блестяще сыграла студентку Таню. В 1964 году актриса с отличием окончила ВГИК, став одной из любимых учениц легендарного тандема Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Поворотным моментом в ее судьбе и карьере стала встреча с выдающимся писателем и режиссером Василием Шукшиным. Именно в его фильмах уникальный драматический талант актрисы раскрылся в полной мере. Роли Нюры в «Печках-лавочках» (1972) и Любы Байкаловой в драме «Калина красная» (1973) навсегда вписали ее имя в золотой фонд советского кино. После трагической гибели мужа в 1974 году она взяла его фамилию, сохранив память о нем на всю оставшуюся жизнь.

Фильмография Лидии Федосеевой-Шукшиной насчитывает более 90 картин. Зрители разных поколений любят ее за искренность и глубину в таких знаковых проектах, как «Вам и не снилось», «Юность Петра», «12 стульев», «Они сражались за Родину», «Два капитана», «Виват, гардемарины!», «Мертвые души» и «Хождение по мукам». Она снималась практически ежегодно, оставаясь востребованной и яркой на экране до последних лет.

Актриса была замужем пять раз. Первым супругом стал актер Вячеслав Воронин, от которого у нее родилась дочь Анастасия. Союз с Василием Шукшиным подарил ей двух дочерей: Марию и Ольгу, обе из которых также связали свою жизнь с искусством. Позже ее спутниками жизни были кинооператор Михаил Агранович, польский художник Марек Межеевский и музыкант Бари Алибасов, брак с которым был расторгнут в 2021 году.

В последние месяцы здоровье народной артистки резко ухудшилось. Она боролась с тяжелым недугом и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.