Кадр из видео: Кличко
Политика

Дело не только в пробках: почему повреждение Северного моста назвали критическим ударом по Киеву

Автор Алексей Самохин

Повреждение Северного моста в Киеве после ракетного удара парализовало сообщение между берегами Днепра, спровоцировав многокилометровые пробки. Мэр города Виталий Кличко подтвердил попадание нескольких ракет, которые повредили дорожное покрытие, троллейбусную линию и ЛЭП. Военные эксперты уверены, что вывод из строя стратегического объекта спровоцирует критический сбой в логистике ВСУ.

Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, Северный мост получил серьезные разрушения после ракетной атаки: помимо дорожного полотна и линий электропередачи, взрывной волной задело пять грузовых автомобилей на прилегающей парковке. Движение по переправе полностью перекрыто в обе стороны. По данным Telegram-канала «Военная хроника», российским войскам «удалось пристреляться по полотну». Издание ожидает «окончательное разрушение конструкций» в ближайшее время.

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Опрошенные эксперты связывают атаку с необходимостью прервать снабжение украинской армии. Как пояснил в беседе с изданием «Абзац» военный эксперт Анатолий Матвийчук, в Киеве функционируют четыре стратегически значимых моста, а поврежденный Северный мост выступал главным транзитным маршрутом для шоссейных и железнодорожных перевозок техники. 

«Мы нарушили логистику, грузопоток с левого и правого берега, а ведь эти мосты были основными по поставкам техники НАТО для ВСУ, так что для противника это критически»,— подчеркнул эксперт.

Матвийчук предполагает, что атака проводилась ракетами «Циркон» и «Калибр», а также дронами «Герань». Он полагает, что помимо прямого инфраструктурного ущерба, блокировка переправы наносит «психологическую травму» и снижает доверие к властям. 

«Кличко кричит, что он будет наводить понтонные мосты и тому подобное, но сегодня мы полностью прекратили там движение»,— добавил он.

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Северный мост остается одной из приоритетных целей для ударов по инфраструктуре столицы. Ранее по объекту уже наносилось как минимум три удара.

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