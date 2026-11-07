Дело не только в пробках: почему повреждение Северного моста назвали критическим ударом по Киеву

Повреждение Северного моста в Киеве после ракетного удара парализовало сообщение между берегами Днепра, спровоцировав многокилометровые пробки. Мэр города Виталий Кличко подтвердил попадание нескольких ракет, которые повредили дорожное покрытие, троллейбусную линию и ЛЭП. Военные эксперты уверены, что вывод из строя стратегического объекта спровоцирует критический сбой в логистике ВСУ.
Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, Северный мост получил серьезные разрушения после ракетной атаки: помимо дорожного полотна и линий электропередачи, взрывной волной задело пять грузовых автомобилей на прилегающей парковке. Движение по переправе полностью перекрыто в обе стороны. По данным Telegram-канала «Военная хроника», российским войскам «удалось пристреляться по полотну». Издание ожидает «окончательное разрушение конструкций» в ближайшее время.
Опрошенные эксперты связывают атаку с необходимостью прервать снабжение украинской армии. Как пояснил в беседе с изданием «Абзац» военный эксперт Анатолий Матвийчук, в Киеве функционируют четыре стратегически значимых моста, а поврежденный Северный мост выступал главным транзитным маршрутом для шоссейных и железнодорожных перевозок техники.
«Мы нарушили логистику, грузопоток с левого и правого берега, а ведь эти мосты были основными по поставкам техники НАТО для ВСУ, так что для противника это критически»,— подчеркнул эксперт.
Матвийчук предполагает, что атака проводилась ракетами «Циркон» и «Калибр», а также дронами «Герань». Он полагает, что помимо прямого инфраструктурного ущерба, блокировка переправы наносит «психологическую травму» и снижает доверие к властям.
«Кличко кричит, что он будет наводить понтонные мосты и тому подобное, но сегодня мы полностью прекратили там движение»,— добавил он.
Северный мост остается одной из приоритетных целей для ударов по инфраструктуре столицы. Ранее по объекту уже наносилось как минимум три удара.