Пьяный мужчина поджег Дом культуры в Пителинском округе

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге сельского Дома культуры. Инцидент произошел в селе Юрьево Пителинского муниципального округа. К счастью, само здание не пострадало — огонь повредил только крыльцо, а в момент возгорания внутри никого не было.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть полиции. Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали очаг огня. Работа пожарно-технических экспертов позволила установить, что возгорание не было случайным — крыльцо было обильно пролито бензином, что однозначно указывало на умышленный поджог.

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Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска подозреваемого удалось установить в кратчайшие сроки. Оперативники опросили местных жителей, несколько односельчан сообщили, что видели 41-летнего жителя села Юрьево, который подходил к зданию Дома культуры и уходил от него уже после того, как огонь разгорелся.

Полицейские оперативно разыскали мужчину и задержали его. В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном.

По предварительным данным следствия, в тот вечер сельчанин злоупотреблял спиртным. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он из хулиганских побуждений принял решение поджечь здание. Мужчина дома налил бензин в бутылку, принес её к Дому культуры, облил ступени крыльца легковоспламеняющейся жидкостью и поднес спичку. После этого он скрылся с места происшествия, однако долго оставаться на свободе ему не удалось.

Дознаватель полиции возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.