Фото: УМВД России по Рязанской области
Общество

В Рязани подростка наказали за публикацию видео атаки БПЛА

Автор Алексей Самохин

Полиция Рязанской области выявила 17-летнего жителя Рязани, который снял последствия атаки беспилотников в ночь на 5 ноября и опубликовал видео в интернете. По данным УМВД, ролики распространили украинские интернет-ресурсы.

Оперативники установили личность подростка. Он признал свою вину. Теперь к предусмотренной законом ответственности привлекут его самого и родителей.

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За что могут оштрафовать

Полиция напоминает, что в Рязанской области действует запрет на съемку и публикацию определенных материалов, связанных с атаками БПЛА.

Под ограничения попадают видео и фотографии:

  • применения беспилотников и последствий атак, если материалы позволяют определить тип аппарата, место его нахождения, запуска или траекторию полета, место атаки и пораженные объекты;
  • работы средств противодействия БПЛА, включая системы ПВО и радиоэлектронной борьбы;
  • расположения сил и средств Минобороны России, систем ПВО и РЭБ, военных комиссариатов, других военных объектов и критически важной инфраструктуры региона.

За нарушение запрета статья 10.8 закона Рязанской области «Об административных правонарушениях» предусматривает административный штраф до 1 млн рублей.

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