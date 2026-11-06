В Рязани подростка наказали за публикацию видео атаки БПЛА

Полиция Рязанской области выявила 17-летнего жителя Рязани, который снял последствия атаки беспилотников в ночь на 5 ноября и опубликовал видео в интернете. По данным УМВД, ролики распространили украинские интернет-ресурсы.
Оперативники установили личность подростка. Он признал свою вину. Теперь к предусмотренной законом ответственности привлекут его самого и родителей.
За что могут оштрафовать
Полиция напоминает, что в Рязанской области действует запрет на съемку и публикацию определенных материалов, связанных с атаками БПЛА.
Под ограничения попадают видео и фотографии:
- применения беспилотников и последствий атак, если материалы позволяют определить тип аппарата, место его нахождения, запуска или траекторию полета, место атаки и пораженные объекты;
- работы средств противодействия БПЛА, включая системы ПВО и радиоэлектронной борьбы;
- расположения сил и средств Минобороны России, систем ПВО и РЭБ, военных комиссариатов, других военных объектов и критически важной инфраструктуры региона.
За нарушение запрета статья 10.8 закона Рязанской области «Об административных правонарушениях» предусматривает административный штраф до 1 млн рублей.