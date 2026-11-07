В ДНР ликвидировали замполита «Птах Мадяра» Наталью Аргат

Российские военные ликвидировали замполита «Птах Мадяра» Наталью Аргат в зоне проведения СВО на территории ДНР, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По информации агентства, по старшему лейтенанту из 414-й отдельной бригады беспилотных систем нанесли удар при помощи дрона.
«Ранее в апреле был ликвидирован ее муж — оператор БПЛА Аргат Алексей», — говорится в публикации.
Кроме того, при атаке погибла старший боевой медик роты БПЛА Диана Горун из Львовской области.
Аграт было 30 лет. Она из Винницкой области, пошла в армию вместе с мужем, оставив двоих детей. У девушки была законная возможность демобилизоваться и вернуться домой. По данным канала «Северный ветер» в «Максе», дрон настиг ее у села Каменка близ Красноармейска.