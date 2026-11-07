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Новости России

Организаторы рейва в Ленинке ответили на резкую критику в Госдуме

Автор Никита Рязанцев

Литературный рейв «ЛитРЕЙВ» в Российской государственной библиотеке в Москве был посвящен русским традициям и литературе, заявила РБК директор департамента стратегических коммуникаций издательства «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

Ранее на это мероприятие, прошедшее в Ленинке в ночь на 1 ноября, пожаловалась министру культуры Ольге Любимовой депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, проводить рейв в библиотеке — нецелесообразно. Также парламентарий указала, что подобное мероприятие противоречит традиционным ценностям.

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В то же время представитель «Эксмо-АСТ» отметила, что организаторы ставили своей целью развитие семейного досуга и популяризацию классической литературы.

«Литературный праздник собрал семейную, интеллигентную, добрую, интеллектуальную публику, которая в этот вечер выбрала библиотеку, а не ночной клуб», — подчеркнула Кожанова.

Также она подчеркнула, что на мероприятии не было алкоголя, наркотиков, переодеваний и запрещенной символики. Праздник был оформлен в красных и ярких тонах, а музыка отличалась авангардными элементами. Все это напоминало о советском искусстве революционной поры, вдохновленном творчеством Владимира Маяковского и плакатами «Окна РОСТА».

Кожанова добавила, что готова предоставить Минкультуры и Госдуме подробный отчет о мероприятии.

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