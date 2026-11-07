Самый жестокий маньяк в России раскрыл детали еще одного убийства

Серийный маньяк Кегашбек Орунбаев, известный как «иволгинский потрошитель», подробно рассказал об убийстве и изнасиловании женщины в Канске в 1997 году, сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края.

Маньяка, которого считают одним из самых жестоких в России, этапировали в регион после его признания в совершении еще одного преступления. Эта женщина на тот момент стала его четвертой жертвой. Всего на счету Орунбаева смерть девяти человек в разных регионах Сибири.

«Орунбаев отчетливо помнит (детали убийства 1997 года. — Прим. ред.). Его вывозили на проверку показаний на место в Сосновый Бор <…>. Он все показал и дословно рассказал на месте как было», — пояснили в прокуратуре.

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Обнародовать эту информацию пока не могут в интересах следствия.

Летом 1997 года Орунбаев, находясь в колонии-поселении в поселке Курдояки Нижнеингашского района, приехал в Канск. Там он совершил нападение на 35-летнюю женщину, изнасиловав и убив ее. Это преступление не было раскрыто в то время. Также есть подозрения, что он совершил другие убийства в районе Канска в тот же период.

В 2013-м Верховный суд Бурятии приговорил Орунбаева к пожизненному заключению. Он признан виновным в многочисленных убийствах и изнасилованиях женщин. Маньяк отбывает срок в колонии «Черный дельфин». Прозвище «иволгинский потрошитель» он получил за преступления, совершенные в Иволгинском районе Бурятии.