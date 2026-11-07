В 39 лет умер актер из «Ранеток» Иван Скицан, страдавший редким недугом

В возрасте 39 лет умер актер Иван Скицан, известный телезрителям по участию в сериале «Ранетки». Причиной трагедии стала куриная кость, застрявшая у него в горле, пишет Mash.

По данным издания, артист страдал серьезным недугом — с рождения у него был сужен пищевод. Это стало причиной более чем десяти операций, однако актер испытывал проблемы с употреблением пищи.

«Когда глотать стало еще труднее, Иван начал проталкивать еду самодельным приспособлением из проволоки и трубки от капельницы», — говорится в публикации.

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Недавно Скицан подавился костью и решил вновь воспользоваться своим методом. Из-за сильной боли в груди ему потребовалась госпитализация. Врачи извлекли осколки и нашли глубокую рану. Во вторник пациент умер в реанимации.

Скицан известен по роли бандита в сериале «Ранетки». Также он снялся в «Маргоше», «Утомленных солнцем 2» и еще нескольких картинах.

Также актер выступал на сценах МХАТ им. Горького и Московского театра на Юго-Западе.