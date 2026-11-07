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Погода

Шотландский антициклон защитил Рязань от снежных бурь, но впереди резкое похолодание

Автор Анастасия Мериакри

Опасения по поводу резкого начала предзимья с мощными снегопадами в Центральной России, которые циркулировали в предварительных прогнозах на прошлой неделе, к счастью, не оправдались. Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов подробно объяснил, почему Рязань избежала стихии, и рассказал, какие погодные сюрпризы ждут регион в ближайшие две недели.

«Шотландский щит» спас Центр России от снежных буранов

Пока в Поволжье и Предуралье бушевали снежные штормы (в Самаре выпало 12 см снега, в Пермском крае до 25 см, а в Коми рекордные 65 см), Рязанская область осталась в стороне.

«Нас защитил большой антициклон с центром над Шотландией. Он оттолкнул циклонические траектории на восток, что привело у нас лишь к отголоскам предуральской непогоды в виде кратковременных дождей и мокрого снега, который таял, едва коснувшись почвы», — пояснил эксперт.

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Ближайшие дни: единственные заморозки на горизонте

Погодное везение сохранится и в ближайшие дни, однако в субботу, 7 ноября, регион ждет единственное похолодание с отрицательными среднесуточными температурами. Днем ожидается слабый плюс. Ночью от -2 до -3°С.

Это похолодание обусловлено приходом восточного отрога того самого «шотландского погодного дирижера». Поскольку воздух в антициклоне вращается по часовой стрелке, на его восточном крае дует холодный северный ветер. Однако, по уточненным данным, этот холодный фронт не задержится надолго.

Неделя относительного спокойствия

Уже к воскресенью, 8 ноября, шотландский антициклон уступит место более теплому черноморскому «коллеге», и температуры начнут медленно расти. Погода останется типично ноябрьской, с температурами около нулевой отметки, но без экстремальных морозов.

На следующей неделе, несмотря на рост давления, облачность полностью не уйдет. Осенние антициклоны часто содержат много слоистообразных облаков, которые накапливаются под слоем инверсии из-за максимального испарения влаги с океанов в это время года. Эта облачность сыграет нам на руку: она предотвратит сильное ночное выхолаживание и значительные заморозки.

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В понедельник, 9 ноября, в Рязанской области возможен кратковременный дождь, так как между двумя антициклонами попытается прорваться атмосферный фронт.

Со вторника по пятницу (10–13 ноября) облаков станет меньше, осадки прекратятся. Температура днем будет колебаться в пределах 0…+5°С. Ветер сменится с западного на южный.

Важный нюанс: температура на высоте 1,5 км вырастет с -12°С в субботу до 0°С во вторник. Это значит, что начиная с воскресенья погода перестанет казаться промозглой, так как снизятся потери тепла излучением.

Резкая смена декораций к концу второй декады

Идиллия продлится недолго. К концу следующей недели шотландский антициклон окончательно сместится в сторону Казахстана, а с запада на регион начнут настойчиво наступать атлантические циклоны.

В пятницу и субботу, 13 и 14 ноября, борьба атмосферных вихрей приведет к значительному усилению юго-западного ветра. Во второй половине дня в субботу, 14 ноября, ожидается прохождение атмосферного фронта с обильными осадками (предварительно: дождь в Рязани, снег в Среднем Поволжье).

Перед прохождением фронта в регион заглянет теплый сектор циклона, и температура может кратковременно подняться до +7°С.

Сразу за теплым сектором подойдет холодный сектор циклона и холодный борт быстро растущего тылового антициклона. Температура днем 15 и 16 ноября упадет до 0…+2°С, а ночью до -4…-6°С.

Такой холодный режим, по текущим расчетам, продержится примерно до конца второй декады ноября. В дальнейшем вероятно новое усиление циклонической активности с дождями, мокрым снегом и ледяным дождем, однако давать детальные прогнозы на этот период современные методы пока не позволяют.

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