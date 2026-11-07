Клычков назвал последствия массированной ракетной атаки на Орел

В Орле в результате массированной ракетной атаки повреждены склады и производственные помещения предприятий, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона рассказал, что ночью военные сбили над Орловской областью три украинские ракеты, а также два дрона.

«Частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле», — написал Клычков в «Максе».

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Кроме того, повреждения получили три частных дома в разных районах региона. На местах случившегося работают сотрудники экстренных служб, они устраняют последствия атаки.

Клычков подчеркнул, что возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал.

Ракетную опасность объявили в Орловской области примерно в час ночи. Ее отменили спустя полчаса.