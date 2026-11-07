Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

Голубые ели высадят у Николо-Ямского храма 9 ноября

Автор Анастасия Мериакри

Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что работы по озеленению города продолжаются и после завершения традиционного осеннего месячника по благоустройству. По его словам, власти не останавливаются на достигнутом и продолжают добавлять зелёные насаждения по отдельным адресам, в том числе взамен погибших ранее деревьев.

Уже 9 ноября у Николо-Ямского храма на улице Циолковского высадят голубые ели. Продолжается масштабная работа и на Лыбедском бульваре — одной из визитных карточек города. Пространства бульвара украсят многолетние декоративные злаки: вейник и молиния. Финальным штрихом станет устройство нового газона, который завершит формирование единого ландшафтного ансамбля.

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Особое внимание в городе уделяется коллективным инициативам по озеленению. Различные предприятия и учреждения активно объединяют усилия, организуя совместные акции.

Ярким примером стала высадка на Касимовском шоссе. Сотрудники «Водоканала города Рязани» совместно со студентами строительного колледжа и представителями Дирекции благоустройства дорог Рязанской области посадили 35 молодых лип. Ранее вдоль этого же шоссе появились 20 остролистных клёнов.

Глава администрации отдельно отметил инициативу, которая зародилась в стенах школы № 3 города Рязани. Ученики, их родители и учителя объединились вокруг акции «Расту вместе с тобой». Целыми классами и семьями рязанские школьники высадили на территории учебного заведения молодые туи, спиреи и гортензии. Уже в следующем сезоне ребята увидят, как саженцы приживутся и пойдут в рост. А со временем спиреи и гортензии зацветут яркими красками, туи подрастут, и эти посадки останутся на территории школы на долгие годы.

Борис Ясинский выразил надежду, что следующие поколения учеников подхватят эту добрую традицию и добавят свои посадки, создавая уникальное живое наследие школы.

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