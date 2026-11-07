Астролог рассказала, как новолуние 9 ноября повлияет на знаки зодиака

Грядущее новолуние, которое наступит 9 ноября, станет мощным триггером для переоценки финансовых обязательств и личных связей. Как рассказала астролог Татьяна Ермолина в интервью порталу «Москва 24», этот период потребует от людей баланса между амбициями и дипломатией.

Астрологическое событие начнется в 10:02 по московскому времени, когда Луна войдет в 16°53′ знака Скорпиона. Этот новый лунный цикл продлится ровно месяц, до следующего новолуния 9 декабря.

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По словам эксперта, в это время люди будут особенно внимательно присматриваться к своим связям, в которых часто переплетаются любовь, взаимная выгода, зависимости и страх потери. Аспект широкого квадрата к сближающимся Марсу и Юпитеру во Льве разожжет желание добиться своего, получить признание и доказать свою правоту. Однако астролог предостерегает: стремление любой ценой победить легко спутать с действительно важной жизненной целью, особенно если человеку кажется, что его недооценили.

В то же время почти точный секстиль Венеры и Марса дает подсказку, как действовать правильно. Выход из сложных ситуаций лежит через сотрудничество. Симпатия, дипломатичность и спокойные предложения окажутся гораздо эффективнее, чем давление и ультиматумы.

Особое внимание эксперт советует уделить коммуникации. Квадрат ретроградного Меркурия и Плутона обостряет интуицию и желание докопаться до истины. Это отличное время, чтобы обнаружить упущенную ранее деталь или по-новому взглянуть на старые слова собеседника.

«Опасность в том, что подозрение легко принять за доказательство, а откровенность превратить в допрос», — подчеркивает Татьяна Ермолина.

Главная задача месяца — разобраться в собственных истинных мотивах и честно пересмотреть условия взаимодействия с окружающими. Иногда решение сложной проблемы может вырасти из простого возобновления старого разговора.

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Новый лунный месяц идеально подходит для практических дел: обсуждения общего бюджета, долгов и взаимных обязательств, четкого распределения зон ответственности («кто за что отвечает»), пересмотра отношений, в которых приходится постоянно заслуживать любовь или доказывать свою ценность, тщательной проверки документов и финансовых условий, так как высока вероятность найти ранее пропущенные детали. Также это благоприятное время для психологической работы: проработки ревности, старых обид и страха потери контроля.

Астролог выделила группы людей, для которых этот период станет поворотным в зависимости от даты рождения: