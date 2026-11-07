Эксперт рассказал, кого выставят на выборы против Зеленского

Украинские власти вряд ли решатся выставить на выборы президента кандидатов, которые выступают за мирное урегулирование конфликта с Россией заявил «АиФ» бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Ранее Владимир Зеленский допустил проведение онлайн-голосования. Он призвал парламент предоставить военным возможность принять участие в избирательной кампании.

«Я не вижу там партий за мир, только партии войны. Что Порошенко*, что Тимошенко, что Зеленский, что Буданов*? А где лидеры партии мира? А их не допускают, значит, это не выборы», — отметил Олейник.

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По его мнению, нынешние киевские власти опасаются, что европейские страны перестанут давать им деньги, если конфликт завершится.

«Коломойский* еще говорил, что для Украины опасны как военные действия, потому что могут потерять государство, так и капитуляция, так как никто денег не даст, а производств нет», — обратил внимание эксперт.

Олейник предположил, что украинцы уже готовы голосовать не за тех, кто призывает воевать, а за тех, кто хочет открытия границ и завершения мобилизации.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.