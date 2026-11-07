Плата за детский сад вырастет в 23 округах Рязанской области

Правительство Рязанской области подготовило проект постановления об изменении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Документ уже размещен на официальном сайте правительства области. В случае утверждения новые тарифы вступят в силу с 1 января 2027 года.

Согласно проекту, средний размер родительской платы, который служит базой для расчета ежемесячных компенсаций многодетным и малоимущим семьям, планируется увеличить. Если сейчас эта сумма составляет 1875 рублей, то в новом году ее предлагается поднять до 1946 рублей.

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Повышение стоимости услуг затронет 23 из 26 муниципальных округов области. При этом рост тарифов будет неравномерным и зависит от конкретного муниципалитета:

В городе Рязани максимальная плата увеличится на 107 рублей и составит 2779 рублей в месяц.

В Скопинском округе прибавка будет наиболее ощутимой — 161 рубль (итоговая сумма 2372 рубля).

В Рязанском муниципальном округе тариф вырастет на 102 рубля, достигнув отметки в 2658 рублей.

В большинстве сельских и районных центров (Александро-Невский, Касимовский, Рыбновский, Спасский и другие округа) повышение составит от 19 до 88 рублей.

Однако есть и исключения. В двух муниципалитетах стоимость услуг для родителей, наоборот, снизится:

В Ряжском округе плата уменьшится на 371 рубль и составит 1840 рублей.

В Сасовском округе тариф упадет на 229 рублей, остановившись на отметке 1982 рубля.

В Шиловском муниципальном округе стоимость присмотра за детьми останется на прежнем уровне — 2211 рублей.

Максимальные расценки традиционно устанавливаются в крупных городах и районных центрах, где выше затраты на содержание учреждений. В сельской местности тарифы, как правило, остаются более низкими.