Image by Freepik
Общество

Плата за детский сад вырастет в 23 округах Рязанской области

Автор Анастасия Мериакри

Правительство Рязанской области подготовило проект постановления об изменении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Документ уже размещен на официальном сайте правительства области. В случае утверждения новые тарифы вступят в силу с 1 января 2027 года.

Согласно проекту, средний размер родительской платы, который служит базой для расчета ежемесячных компенсаций многодетным и малоимущим семьям, планируется увеличить. Если сейчас эта сумма составляет 1875 рублей, то в новом году ее предлагается поднять до 1946 рублей.

- реклама -

Повышение стоимости услуг затронет 23 из 26 муниципальных округов области. При этом рост тарифов будет неравномерным и зависит от конкретного муниципалитета:

  • В городе Рязани максимальная плата увеличится на 107 рублей и составит 2779 рублей в месяц.
  • В Скопинском округе прибавка будет наиболее ощутимой — 161 рубль (итоговая сумма 2372 рубля).
  • В Рязанском муниципальном округе тариф вырастет на 102 рубля, достигнув отметки в 2658 рублей.
  • В большинстве сельских и районных центров (Александро-Невский, Касимовский, Рыбновский, Спасский и другие округа) повышение составит от 19 до 88 рублей.

Однако есть и исключения. В двух муниципалитетах стоимость услуг для родителей, наоборот, снизится:

  • В Ряжском округе плата уменьшится на 371 рубль и составит 1840 рублей.
  • В Сасовском округе тариф упадет на 229 рублей, остановившись на отметке 1982 рубля.

В Шиловском муниципальном округе стоимость присмотра за детьми останется на прежнем уровне — 2211 рублей.

Максимальные расценки традиционно устанавливаются в крупных городах и районных центрах, где выше затраты на содержание учреждений. В сельской местности тарифы, как правило, остаются более низкими.

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Интересное

Ванга описывала события 12 апреля 2026: 33 года пророчество хранилось в забытой школьной тетради

В субботу Земля замрёт, а в воскресенье войдём в новую реальность. Что ждёт Россию и мир, согласно забытому завету провидицы.
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало...
Акценты

Как избавиться от запаха в мусорном ведре: проверенные способы 

Как мыть мусорное ведро, чем убрать запах, когда уксуса мало и нужна дезинфекция. Порядок действий и опасные сочетания средств.
Общество

Голубые ели высадят у Николо-Ямского храма 9 ноября

Уже 9 ноября у Николо-Ямского храма на улице Циолковского высадят голубые ели. Продолжается масштабная работа и на Лыбедском бульваре
Новости России

Клычков назвал последствия массированной ракетной атаки на Орел

В Орле в результате массированной ракетной атаки повреждены склады...
Интересное

Астролог рассказала, как новолуние 9 ноября повлияет на знаки зодиака

Квадрат ретроградного Меркурия и Плутона обостряет интуицию и желание докопаться до истины. Это отличное время, чтобы обнаружить упущенную ранее деталь или по-новому взглянуть на старые слова собеседника.
Политика

Эксперт рассказал, кого выставят на выборы против Зеленского

Украинские власти вряд ли решатся выставить на выборы президента...
Общество

Больше публичности и оперативности: как изменится работа института омбудсмена в Рязани

В ходе приема одной из центральных тем стала проблема начисления и выплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка.
Новости России

Самый жестокий маньяк в России раскрыл детали еще одного убийства

Серийный маньяк Кегашбек Орунбаев, известный как «иволгинский потрошитель», подробно...
Новости России

Организаторы рейва в Ленинке ответили на резкую критику в Госдуме

Литературный рейв «ЛитРЕЙВ» в Российской государственной библиотеке в Москве...
Все события Рязани и областиНовости РоссииПроисшествияОбществоКультура и событияИнтересноеСпорт
Предыдущая статья
Больше публичности и оперативности: как изменится работа института омбудсмена в Рязани
Больше публичности и оперативности: как изменится работа института омбудсмена в Рязани
Следующая статья
Эксперт рассказал, кого выставят на выборы против Зеленского
Эксперт рассказал, кого выставят на выборы против Зеленского