Больше публичности и оперативности: как изменится работа института омбудсмена в Рязани

На площадке регионального Штаба общественной поддержки «Единой России» в рамках Всероссийской недели приемов граждан по вопросам социальной поддержки состоялся личный прием жителей Рязанской области. Обращения рассматривал Уполномоченный по правам человека в регионе Олег Леонов, назначенный на эту должность в конце октября.

Неделя приемов организована партией «Единая Россия» с 2 по 6 ноября. Ее главная цель — обеспечить прямой и открытый диалог между гражданами и представителями власти. В течение этих дней заявители могут получить квалифицированную юридическую и социальную помощь, а также содействие в решении волнующих вопросов.

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В ходе приема одной из центральных тем стала проблема начисления и выплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Олег Леонов лично принял обращение в работу, подчеркнув, что вопрос требует межведомственного взаимодействия. Специалисты аппарата уполномоченного незамедлительно приступят к рассмотрению документов и запросят необходимую информацию у профильных ведомств.

По итогам приема Олег Леонов ответил на вопросы журналистов и подробно рассказал о приоритетных направлениях своей работы. По его словам, ключевой задачей станет переход от реагирования на отдельные жалобы к системной работе по предотвращению нарушений прав граждан.

«Нам важно заниматься правовым просвещением, видеть системные проблемы и предотвращать их, рассказывать, что нужно сделать, чтобы не попадать в беду. Вот такая системная работа будет организована», — подчеркнул уполномоченный.

Олег Леонов анонсировал серьезные изменения в коммуникационной политике института.

«Институт уполномоченного по правам человека должен сильно увеличить публичность, поэтому будет расширяться присутствие в социальных сетях и медиа. Будет увеличен объем и разнообразие форм помощи участникам СВО, она должна стать оперативнее. Изменится работа с некоммерческими организациями и общественными объединениями, она станет интенсивнее. Есть очень много идей по формам работы, которые до конца года мы должны обновить. Это касается и мероприятий, и инициатив», — отметил Леонов.