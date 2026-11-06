Умер актер Юрий Каюров, игравший Ленина в советских фильмах

На 100-м году жизни умер народный артист РСФСР Юрий Каюров, известным многим зрителям благодаря воплощению на советских киноэкранах образа Владимира Ленина. О случившемся сообщили РИА Новости в его окружении.

«Да, это так. Юрий Иванович скончался», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это произошло по естественным причинам. Артиста похоронят 10 ноября на Троекуровском кладбище.

- реклама -

Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В 1952 году он окончил Ленинградский государственный театральный институт имени Островского и начал актерскую карьеру в Саратовском драматическом театре. Там он проработал 15 лет. С 1967-го артист служил в Государственном академическом Малом театре.

Наибольшую известность Каюрову принесла роль Владимира Ленина, которую он впервые исполнил в кино в 1961 году в фильме «В начале века». Впоследствии он сыграл эту роль в нескольких других фильмах и спектаклях, включая «Шестое июля», «Хождение по мукам» и «Ленин в Париже». Всего он воплотил образ Ленина 18 раз.

В 1979 году Каюров получил звание народного артиста РСФСР, он также был лауреатом двух Государственных премий СССР.