В Рязани произошло отключение электричества на нескольких улицах

В Рязани в 19:40 произошло технологическое нарушение, из-за которого отключили электричество в домах на нескольких улицах города.

Электроснабжение временно отсутствует на улицах Тимуровцев, Белинского, Боголюбова, Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Советской, Большой (Шереметьево-Песочня), Касимовском шоссе, в Кальновском тупике и 2-м Бульварном проезде.

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По предварительной информации, восстановить подачу электричества планируют в течение двух часов.

По вопросам отключения жители могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.