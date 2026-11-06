В Оренбуржье постелили красную дорожку к туалету перед визитом губернатора

Жители Ивановского сельсовета обратили внимание, что к приезду губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева к уличному туалету постелили ковровую дорожку, пишет «Подъем».

Как отметил в беседе с изданием глава населенного пункта Денис Овсянников, глава региона приехал в село, чтобы принять участие в смотре готовности сил РСЧС к осенне-зимнему периоду. На площадке в сентябре установили уличные туалеты, но благоустроить территорию не успели.

«Так как 5 ноября шел проливной дождь, для комфорта наших гостей было принято такое решение. Это не связано с приездом губернатора», — пояснил Овсянников.

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По его словам, власти сельского поселения всегда радушно встречают гостей и делают все для удобства жителей и гостей.

Глава Ивановского сельсовета также заявил, что бюджетные средства на приобретение красного ковра не выделялись, речь идет о предмете вторичного использования.

Овсянников пообещал проложить бетонную дорожку в мае.