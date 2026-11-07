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Транспорт и дороги

Бензин на АЗС подешевел за неделю в 61 регионе России, в том числе в Рязани

Автор Алексей Самохин

Цены на автомобильный бензин на АЗС за неделю с 27 октября по 2 ноября снизились в 61 регионе России. Наибольшее удешевление зафиксировано в Калмыкии: там топливо подешевело на 20,3%. Это видно из расчетов РИА Новости по данным Росстата.

Следом идет Кабардино-Балкария со снижением на 13,1%. В Хакасии и Туве бензин подешевел на 10,4% и 10,1% соответственно, в Костромской области на 8,7%.

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Более чем на 7% цены упали в Тюменской, Новосибирской, Астраханской и Воронежской областях, а также в Марий Эл. Более чем на 5% они снизились в Чувашии, Татарстане и Томской области.

Еще в десяти регионах бензин подешевел более чем на 4%: в Тульской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Московской, Тамбовской и Курской областях, а также в Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии.

В 13 регионах снижение превысило 3%, в остальных 25 было меньше этого значения.

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