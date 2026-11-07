Настоящие чувства не знают расстояний: студентка РГУ и боец СВО поженились в Рязани

В непростое для всех нас время особенно ценно слышать истории о настоящих чувствах, которые проходят проверку на прочность расстоянием, разлукой и испытаниями. Руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина поделилась трогательной историей молодой пары — Александры и Дениса, чья любовь родилась в интернете, а союз был скреплен в условиях, далеких от романтических.

История Александры и Дениса началась весной 2024 года с обычного знакомства в сети. Долгое время общение оставалось виртуальным, пока Александра наконец не согласилась на первую встречу. Ирония судьбы заключалась в том, что к моменту свидания у Дениса уже подходил к концу отпуск.

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Первое свидание получилось ярким и запоминающимся. С этой встречи и началась их общая история. Однако уже на следующий день Денису пришлось вернуться к исполнению своего воинского долга — он убыл в зону специальной военной операции.

Начался самый сложный период в жизни молодой пары — полгода разлуки. Общение через огромные расстояния, редкие встречи урывками во время коротких командировок и звонков стали их повседневной реальностью. Но именно эти испытания показали, насколько крепкими оказались их чувства.

Во время одного из таких долгожданных отпусков Дениса влюбленные приняли важное решение — зарегистрировать свой брак.

Сейчас Александра продолжает учебу в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина и с нетерпением ждет возвращения мужа. Их планы на будущее просты и понятны каждому, кто знает цену настоящему счастью: «отстраивать своё собственное гнёздышко», «расширять» семью и жить в мире.