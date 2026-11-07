Министерство обороны России сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Удар, по данным ведомства, нанесён в ночь на субботу, 7 ноября, высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками.

В Киеве поражены автодорожный мост Северный и предприятие ООО «Меридиан» имени С.П. Королева. Мост использовался для переброски вооружения и техники ВСУ, а предприятие выпускает оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».

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В Киевской области, по данным ведомства, поражены:

Трипольская тепловая электростанция мощностью 1800 МВт;

электроподстанция «Киевская» на 750 кВ;

предприятие в Броварах — «Государственный завод порошковой металлургии».

Предприятие в Броварах производит боеприпасы, взрывчатые вещества и порох, а также компоненты ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

Кроме того, в Житомирской области поражена электроподстанция на 330 кВ. В министерстве заявили, что она обеспечивала работу предприятий украинского ВПК.

Также ведомство сообщило о поражении судна типа «сухогруз» в акватории Чёрного моря юго-восточнее Одессы. Оно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

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Что стало с Северным мостом

Одной из самых значимых целей стал Северный мост в Киеве. Удары по нему до этого наносились минимум трижды. Повреждения после сегодняшнего прилёта показал мэр украинской столицы Кличко.

Движение по мосту перекрыто в обе стороны. Из-за этого в городе образовались километровые пробки.

«Судя по всему, РФ удалось пристреляться по полотну и в ближайшее время можно надеяться на окончательное разрушение конструкций», — пишет «Военная хроника».

По словам Кличко, в Северный мост попали несколько ракет. Повреждено дорожное покрытие, троллейбусная контактная линия и ЛЭП. Взрывной волной повреждены пять грузовиков на парковке рядом.