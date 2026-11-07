Кадр из видео © Anatoly Kashpirovskiy / YouTube
Новости кино и ТВ

Наследники мифа: как родственники Кашпировского пытаются заработать на его имени после смерти

Анастасия Мериакри
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Вокруг имени скончавшегося знаменитого психотерапевта и гипнотизера Анатолия Кашпировского разгорается новый скандал. Юрий Мамаев, племянник целителя, подверг резкой критике недавние заявления его сына Серджио Монтаны, проживающего в США, который намекал на возможность продолжения дела отца.

Ранее Серджио Монтана заявил, что задумывается о практике, подобной отцовской, однако опасается «больших жертв» и сильного истощения, которое якобы испытал во время собственных попыток кого-то лечить.

Юрий Мамаев уверен, что эта история была придумана наспех. По его словам, после того как в СМИ просочилась информация о существовании диктофонной записи, где сам Анатолий Кашпировский категорически отрицал возможность передачи своих способностей, Монтана был вынужден изменить риторику.

«Не в силах по фактам предоставить стройную версию «передачи» ему дара, он сумел лишь подстроиться под мою версию. Монтана уже не настаивает на том, что дядя передал ему дар. Оказывается, у него он был уже и до смерти Кашпировского», — заявил Мамаев в беседе с aif.ru.

Он назвал историю об «обессиливании знахаря» после лечения удобным нарративом, который сын целителя решил примерить на себя для убедительности.

Также племянник гипнотизера прокомментировал слухи о возможном союзе Монтаны с гражданином Украины Алексеем Фуштеем, который называет себя внебрачным сыном Кашпировского. По словам Мамаева, Монтана решил закрыть эту тему после того, как он разоблачил попытку создания своеобразной «концессии». «Братья-наследники дара» планировали не мешать друг другу монетизировать несуществующее наследство, избегая взаимных обвинений в шарлатанстве, отметил Мамаев.

Юрий Мамаев выделил два ключевых факта, которые, по его мнению, ставят крест на любых разговорах о преемниках. Сам Кашпировский неоднократно заявлял, что его способности являются «встроенной опцией» его организма и не могут быть переданы или воспроизведены кем-либо другим. Мамаев уверен, что целитель потерял свои способности задолго до кончины. В качестве доказательств он приводит ряд трагических фактов: Кашпировский не смог определить пол собственного ребенка (хотя УЗИ уже показывало мальчика), не смог диагностировать психические проблемы родной дочери, общавшейся с ним за несколько часов до самоубийства, и, наконец, не смог предсказать или вовремя выявить собственную смертельную болезнь.

«Целитель не смог разобраться в собственном ближайшем окружении, что привело к полному разладу с родственниками и «уходу» наследства в руки чужих людей», — резюмировал племянник.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве на 88-м году жизни. По словам Юрия Мамаева, причиной смерти стала полиорганная недостаточность на фоне рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг. Знаменитый психотерапевт похоронен на своей родине, в Виннице, рядом с могилами родителей и дочери Елены.

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