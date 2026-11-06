В пятницу, 6 ноября, и в выходные сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят в областном центре комплексные мероприятия «Нетрезвый водитель». Их цель — пресечь нарушения Правил дорожного движения, связанные с управлением транспортом в состоянии опьянения.

Инспекторы ДПС работают по методу «массовой проверки». Схема такая: на выбранном участке дороги за определенное время нужно проверить как можно больше водителей. Затем наряд перемещается на другую точку и всё повторяется.

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Автоинспекция просит рязанцев не оставаться в стороне. Если вы знаете, что водитель сел за руль нетрезвым, сообщите в полицию. То же касается и других грубых нарушений ПДД. Позвонить можно на «телефон доверия» УМВД России по Рязанской области: 8-4912-21-63-07. Есть и короткий вариант — 02.