Александра Игнатова (Трусова) выступит на этапе Гран-при ISU в Китае

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) 6 ноября представит короткую программу на третьем этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне. Спортсменка выйдет на лёд под третьим стартовым номером. Начало её выступления запланировано на 11:45 мск.

В короткой программе Трусова заявила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

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Соревнования проходят в китайском Шэньчжэне. Женщины представят короткие программы. Российские зрители смогут посмотреть этап Гран-при на платформе Okko.

Тройной аксель заявили японские фигуристки Ринка Ватанабэ и Монэ Тиба, а также американка Софи Джолин фон Фельтен, пишет «Чемпионат».