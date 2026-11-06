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Транспорт и дороги

Штрафы за парковку на газонах в Рязани превысили 10 млн рублей

Автор Алексей Самохин

С начала 2026 года в Рязани административные комиссии оштрафовали 7 183 нарушителя за парковку автомобилей на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках. Общая сумма взысканий достигла 10 млн 80 тыс. рублей.

По данным административных комиссий при администрации города, среди привлечённых к ответственности — 130 юридических лиц. На них приходится 1 млн 300 тыс. рублей штрафов.

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В Рязанской области за размещение транспорта на территориях с зелёными насаждениями и других запрещённых для парковки местах предусмотрены штрафы. Размер взыскания зависит от статуса нарушителя и того, совершил ли он аналогичное правонарушение повторно.

Согласно региональному закону «Об административных правонарушениях» в редакции от 24 февраля 2026 года, за первичное нарушение гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, юридическим лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

При повторном нарушении сумма увеличивается. Физическим лицам придётся заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, организациям — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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