Александра Трусова в Китае, фото: t.me/avtrusovaofficial
Спорт

Авербух объяснил, за счёт чего Трусова может подняться выше на Гран-при в Китае 

Автор Алексей Самохин

Уроженка Рязани Александра Трусова выступила с короткой программой на третьем этапе серии Гран-при ISU в Китае. Российская фигуристка заняла промежуточное третье место, уступив японке Монэ Тибе и грузинской спортсменке Анастасии Губановой.

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик программ Илья Авербух оценил выступление Трусовой. По его словам, россиянка сохранила хорошие шансы побороться за более высокую позицию по итогам соревнований.

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Авербух отметил чистое исполнение короткой программы и напомнил, что в произвольной Трусова может исполнить четверной прыжок. Этот элемент, считает специалист, способен помочь фигуристке обойти соперниц.

«У неё хорошая позиция для атаки, чтобы подняться выше в произвольной программе», — заявил Авербух в комментарии корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Хореограф добавил, что небольшие шероховатости в выступлении россиянки можно исправить. Он поздравил Трусову с результатом и назвал её молодцом.

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