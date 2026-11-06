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Культура и события

Куда сходить в Рязани 7 и 8 ноября. «Мёртвые души», фестиваль дворовых песен и концерт баяниста

Автор Дарья Петухова

В эти выходные в Рязани можно вспомнить любимые дворовые песни, потанцевать на народной вечёрке и послушать виртуозную игру на баяне. А ещё театры покажут «Мёртвые души», «Красную Шапочку» и спектакль о коте Леопольде. Собрали афишу на 7 и 8 ноября.

7 ноября, суббота

Рязанский дворец молодёжи

Фестиваль «Беседка. Песни вашего двора» (16+) – 14:00. На сцене прозвучат песни разных поколений – от дворовых и народных до рок-хитов и знакомых мелодий советской эстрады. Вместе с профессиональными музыкантами выступят сольные исполнители и самодеятельные певцы. Все композиции исполняются вживую.

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МКЦ

Встреча «Рязанская вечерка» (12+) – 17:30. Гостей ждёт концерт фольклорных коллективов из Рязани, Москвы, Тамбова и Липецка. После выступления участники смогут сами попробовать народные танцы и познакомиться с традициями фольклорной вечерки.

Театр драмы

Спектакль «Царевна-лягушка» (0+) – 12:00. Весёлая постановка по мотивам русской народной сказки расскажет о приключениях Ивана-царевича и его необычной невесты.

Поэма «Мёртвые души» (16+) – 18:00. Новая постановка по произведению Николая Гоголя расскажет об авантюре Чичикова, которая превращается в масштабную историю о русской душе. Спектакль длится 4 часа 30 минут с одним антрактом.

ТЮЗ

Спектакль «Красная Шапочка» (0+) – 12:00. Знакомая сказка о доброй и храброй девочке, которая отправляется через лес и встречает злого Волка. На помощь Красной Шапочке приходят лесные друзья.

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 8 ноября, воскресенье

МКЦ

Сольный концерт баяниста Андрея Кириенко (6+) – 17:00. Музыкант-виртуоз исполнит авторские композиции, необычные аранжировки известных российских и зарубежных хитов, а также душевные песни.

ДК «Приокский»

Концерт «Незаконченный роман» (6+) – 16:00. Творческий вечер рязанских исполнителей Елены Захаровой и Романа Власова. В программе – песни о любви, дуэты, сольные номера и композиции на стихи рязанских авторов. Вход свободный.

Театр драмы

Музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда» (6+) – 12:00. У доброго кота Леопольда скоро день рождения, но мыши уже готовят очередную пакость. Зрителей ждёт весёлая история о вечном противостоянии, которая, конечно, закончится примирением и знаменитым призывом жить дружно.

Комедия «Час тишины» (16+) – 18:00. У Мишеля есть семья, работа, друзья и привычная жизнь, но однажды всё начинает идти не по плану. Герой пытается найти немного тишины и понимания, однако близкие заняты собственными проблемами.

ТЮЗ

Спектакль «Вам и не снилось» (12+) – 14:00. Постановка поднимает непростые вопросы о первой любви, отношениях родителей и детей и границах заботы. История заставляет задуматься, всегда ли взрослые понимают, что действительно нужно их детям.

Театр кукол

Спектакль «Владимир Маяковский. Послушайте!» (12+) – 16:00 и 19:00. Постановка о творчестве и внутреннем мире поэта.

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