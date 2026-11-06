Дональд Трамп, фото: whitehouse.gov
Политика

Трамп анонсировал крупное соглашение с Россией

Автор Алексей Самохин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва близки к заключению крупного соглашения по вопросам безопасности. По его словам, договорённости могут выйти за рамки урегулирования украинского конфликта и затронуть интересы всей Европы.

Об этом американский лидер сообщил 5 ноября во время общения с журналистами в Белом доме. Трамп выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто.

- реклама -

«Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину. Это будет очень крупная договорённость. Она может затронуть всю Европу», — заявил президент США.

Он назвал будущие договорённости масштабными и выразил мнение, что их положительно воспримут все заинтересованные стороны.

Трамп заявил о скором завершении украинского кризиса

Американский президент считает, что урегулировать конфликт на Украине удастся достаточно скоро. При этом он обратил внимание на гибель мирных жителей в России в результате ударов ВСУ.

«Россия тоже теряет гражданское население», — сказал Трамп. По его словам, Вашингтон поднимает этот вопрос в контактах с украинской стороной.

- новости партнёров -

Президент США заявил, что гибель мирных жителей должна прекратиться, и выразил надежду на скорое завершение конфликта.

Глава Белого дома подтвердил, что 5 ноября принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

При этом встреч с представителями украинской делегации у американского лидера не было. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Трамп уточнил, что общался только с главным представителем российской стороны.

Кушнер рассказал о подготовке переговоров в Абу-Даби

О перспективах дипломатических контактов высказался и Джаред Кушнер, зять президента США. По его словам, американская администрация стремится учитывать интересы всех участников конфликта в сфере безопасности.

В публикации в социальной сети X Кушнер сообщил, что задача Вашингтона — выработать практические договорённости, которые снизят риск новых столкновений.

Он анонсировал трёхсторонние консультации с участием США, России и Украины в Абу-Даби на следующей неделе. По словам Кушнера, это будут первые переговоры такого формата с февраля.

Американская сторона взаимодействует с обеими странами и готовит предложения, которые должны сделать предстоящие консультации содержательными и результативными.

Кушнер подчеркнул, что Дональд Трамп считает установление мира одним из главных приоритетов. Теперь американской администрации предстоит превратить эту цель в конкретное всеобъемлющее и долгосрочное соглашение.

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

В Рязани сработали сирены, что делать при массовом налёте БПЛА

Следуйте нескольким правилам, берегите себя и своих близких!
Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Происшествия

В Рязани взвыли сирены, объявлена воздушная тревога

Системы оповещени сработали в 3:15.
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Общество

Появились фото из школы в Рязани, пострадавшей от атаки БПЛА

К устранению последствий атаки подключились добровольцы Рязанского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).
Культура и события

Куда сходить в Рязани 7 и 8 ноября. «Мёртвые души», фестиваль дворовых песен и концерт баяниста

От фестиваля дворовых песен до спектаклей по Гоголю и Маяковскому. Собрали интересные события в Рязани на 7 и 8 ноября.
Власть и политика

В ДНК партии заложена работа с предпринимателями: Рязань посетила депутат Госдумы от «Новых людей» Дарья Кислицына 

Чем федеральный депутат может быть полезен предпринимателям Рязанской области?  С какими проблемами сталкиваются бизнесмены и какие идеи могут стать законопроектами? Это и не только предприниматели Рязани обсудили с депутатом Государственной Думы от партии «Новые люди» Дарьей Кислицыной, представляющей регион в федеральном парламенте.
Новости кино и ТВ

Революция Погребняк и возвращение в «Титаны»: что покажет ТНТ в выходные

Что смотреть на ТНТ 7 и 8 ноября: революция Марии Погребняк в «Звёздах в джунглях», возвращение участника в «Титанах» и новые выпуски шоу. 
Новости России

Подруга Соседова выдвинула новую версию смертельного падения с лестницы

Причиной падения музыкального критика Сергея Соседова с лестницы в...
Спорт

Авербух объяснил, за счёт чего Трусова может подняться выше на Гран-при в Китае 

Александра Трусова заняла третье место после короткой программы на Гран-при ISU в Китае. Илья Авербух оценил выступление россиянки и её шансы подняться выше. 
Транспорт и дороги

Штрафы за парковку на газонах в Рязани превысили 10 млн рублей

В Рязани с начала года 7 183 нарушителя получили штрафы на 10,08 млн рублей за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. 
Общество

В Рязани назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в октябре

В октябре в Рязанском перинатальном центре зарегистрировали 110 новорожденных. Василиса стала самым популярным женским именем, среди мальчиков лидируют Михаил, Дмитрий, Лев и Матвей.
Все события Рязани и областиНовости РоссииПроисшествияОбществоКультура и событияИнтересноеСпорт
Предыдущая статья
Куда сходить в Рязани 7 и 8 ноября. «Мёртвые души», фестиваль дворовых песен и концерт баяниста
Куда сходить в Рязани 7 и 8 ноября. «Мёртвые души», фестиваль дворовых песен и концерт баяниста
Следующая статья
Появились фото из школы в Рязани, пострадавшей от атаки БПЛА
Появились фото из школы в Рязани, пострадавшей от атаки БПЛА