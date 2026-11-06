Трамп анонсировал крупное соглашение с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва близки к заключению крупного соглашения по вопросам безопасности. По его словам, договорённости могут выйти за рамки урегулирования украинского конфликта и затронуть интересы всей Европы.

Об этом американский лидер сообщил 5 ноября во время общения с журналистами в Белом доме. Трамп выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто.

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«Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину. Это будет очень крупная договорённость. Она может затронуть всю Европу», — заявил президент США.

Он назвал будущие договорённости масштабными и выразил мнение, что их положительно воспримут все заинтересованные стороны.

Трамп заявил о скором завершении украинского кризиса

Американский президент считает, что урегулировать конфликт на Украине удастся достаточно скоро. При этом он обратил внимание на гибель мирных жителей в России в результате ударов ВСУ.

«Россия тоже теряет гражданское население», — сказал Трамп. По его словам, Вашингтон поднимает этот вопрос в контактах с украинской стороной.

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Президент США заявил, что гибель мирных жителей должна прекратиться, и выразил надежду на скорое завершение конфликта.

Глава Белого дома подтвердил, что 5 ноября принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

При этом встреч с представителями украинской делегации у американского лидера не было. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Трамп уточнил, что общался только с главным представителем российской стороны.

Кушнер рассказал о подготовке переговоров в Абу-Даби

О перспективах дипломатических контактов высказался и Джаред Кушнер, зять президента США. По его словам, американская администрация стремится учитывать интересы всех участников конфликта в сфере безопасности.

В публикации в социальной сети X Кушнер сообщил, что задача Вашингтона — выработать практические договорённости, которые снизят риск новых столкновений.

Он анонсировал трёхсторонние консультации с участием США, России и Украины в Абу-Даби на следующей неделе. По словам Кушнера, это будут первые переговоры такого формата с февраля.

Американская сторона взаимодействует с обеими странами и готовит предложения, которые должны сделать предстоящие консультации содержательными и результативными.

Кушнер подчеркнул, что Дональд Трамп считает установление мира одним из главных приоритетов. Теперь американской администрации предстоит превратить эту цель в конкретное всеобъемлющее и долгосрочное соглашение.