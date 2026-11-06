Подруга Соседова выдвинула новую версию смертельного падения с лестницы

Причиной падения музыкального критика Сергея Соседова с лестницы в отеле в Нерюнгри мог стать резкий скачок давления у журналиста, рассказала «КП» его подруга Лариса.

Собеседница издания уточнила, что у него был длительный перелет — более семи часов. Затем критик ехал около десяти часов на машине от аэропорта до города.

«Он улетел из теплого московского сентября с плюс двадцати в зиму, где уже выпал первый снег и было минус три», — обратила внимание подруга Соседова.

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Она уточнила, что журналист жаловался на пониженное давление — часто оно было 100 на 60. Он связывал это с переменами погоды и снижением атмосферного давления.

«Вдруг и с Сережей после переутомления и смены климата случился скачок давления и головокружение, которое спровоцировало это страшное падение?» — задалась вопросом собеседница портала.

Также она напомнила, что критик выходил в осенних туфлях на улицу, где была минусовая температуру. По ее мнению, его нога могла «поехать» из-за этого в неподходящий момент.

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Напомним, Соседов умер 23 сентября после падения с лестницы в отеле. Он прибыл в Якутию для участия в жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока».

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По факту смерти критика расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности.