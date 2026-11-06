Революция Погребняк и возвращение в «Титаны»: что покажет ТНТ в выходные

Телеканал ТНТ рассказал о том, что смогут увидеть зрители в эфире в ближайший уик-энд.

Пятница, 6 ноября.

Comedy Club (16+), 21:00

OG Budda, Toxis и Mayot — три рэп-исполнителя, которые станут гостями нового выпуска Comedy Club. Павел Воля и Гарик Харламов выяснят, правда ли, что OG Budda включает в райдер пять пар трусов, Toxis раздаёт воду зрителям на концертах, а Mayot записал совместный трек с Любовью Успенской.

В программе Иван Половинкин сравнит современных девушек с их мамами. Антон Иванов, Роман Сафонов и Костя Бутусов представят собственную версию «Одиссеи», а Павел Воля порассуждает о том, как технологии делают нашу жизнь сложнее.

«Однажды в России» (16+), 22:00

Новый выпуск шоу «Однажды в России» представит скетчи на актуальные темы. Ольга Картункова получит на день рождения от «любимой» невестки видеопоздравление Стаса Михайлова. Спасти именинницу от сердечного приступа сможет только своевременное признание её «сыночки-пресыночки».

Денис Дорохов раскроет закулисные подробности реалити-шоу, которые обычно остаются за кадром. Организатор большого сольного концерта Димы Билана расскажет о концертной индустрии, а команда управляющей компании продемонстрирует свою клиентоориентированность.

«Идеальное ограбление» (16+), 23:15

В умном доме участники продолжают создавать коалиции, чтобы заработать деньги на краже или соучастии. Мария Погребняк развернёт отвлекающие манёвры и зайдёт слишком далеко. Её новой жертвой станет актёр и блогер Денис Кукояки: сначала она заставит его пищать по-мышиному, а затем напугает остальных обитателей живой крысой.

Тем временем Магомед Муртазалиев увлечётся литературой и обнаружит тайную комнату, словно в шпионском блокбастере. Но даже самые успешные договорённости не спасут одного из участников от выбывания.

Суббота, 7 ноября

«Экстрасенсы. Реванш» (16+), 18:30

Второй этап представит новую тройку экстрасенсов. За победу поборются Анжела Гома, Виктория Комахина и Михаил Исаков.

В первом испытании участникам за 10 минут предстоит определить, кто из шести мужчин страдает от шопоголизма и не может удержаться от покупок. Во втором раунде экстрасенсы должны найти среди пяти молодых людей человека, которому пересадили чужое сердце.

«Хочу на ТНТ» (16+), 21:00

В проекте продолжается второй отборочный этап. Участники, которые понравились жюри в первом туре, вновь выйдут на сцену. Чтобы попасть в финал, им необходимо получить три «да» от судей.

Марина Кравец после одного из номеров удивится: «Вы что, правда в меня стреляли?» На этом неожиданности не закончатся. Сергея Светлакова втянут в постельную сцену, Ольга Бузова поймает букет невесты, а Сергей Орлов услышит предложение отправиться куда подальше.

«Женский стендап» (16+), 23:00

Новый выпуск «Женского стендапа» расскажет о женской логике, секретах дружеских чатов и телефонных мошенниках.

Карина Мейханаджян попробует объяснить, насколько сложно мужчинам разобраться в женской логике. Ольга Малащенко раскроет, для чего на самом деле нужны женские чатики и чем они могут быть полезны мужчинам. Ирина Мягкова поговорит о телефонных мошенниках на примере собственной семьи.

Своими историями поделятся Карина Салихова, Виолетта Мнацаканян и дебютантка Юля Чеснокова.

Воскресенье, 8 ноября

«На высоте» (16+), 09:00

Олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов попробует освоить управление дроном в новом выпуске шоу «На высоте». Михаил Галустян спросит спортсмена: «Скажи честно, на Олимпиаде легче было?»

В команде с Храмцовым выступит 16-летняя Маргарита Николенко — победительница первенства России 2025 года и многократный призёр Кубка России по гонкам дронов.

Их соперниками станут актриса Лукерья Ильяшенко и Владислав Одиноков, участник всероссийских соревнований и вице-президент федерации дронов Свердловской области. Участникам предстоит выяснить, поможет ли спортивная выдержка там, где всё зависит от точности управления.

«Предпринималити» (16+), 11:30

Тимур Родригез вместе с командой отправится в Уфу, чтобы проверить работу одного из крупных ресторанов. Владелицы заведения и московский ресторатор будут наблюдать за испытанием, пока сотрудники обслуживают необычных посетителей.

Ресторанной команде предстоит приготовить полностью красный завтрак, создать блюдо по индивидуальному рецепту, предложить «весёлый» десерт и организовать специальное мероприятие за полтора часа.

Главное испытание — приготовить ресторанное блюдо из ингредиентов, которые трудно представить вместе. Справятся ли сотрудники с неожиданными запросами клиентов?

«Звёзды в джунглях» (16+), 18:00

Участники суперсезона «Звёзд в джунглях» только начали забывать интриги Олега Верещагина, как в лагере появится новая скандальная участница. В игру вступит Мария Погребняк, которая намерена устроить настоящую революцию.

Новенькая придёт с миссией борца за справедливость и сразу возьмётся за дело. В результате её действий под удар попадёт Алёна Блин, а отношения с подругой Аланой Мамаевой окажутся под угрозой.

«Я считаю, здесь не место лицемерам, предателям и людям, которые не могут определиться, прыгая с ветки на ветку», — заявит Погребняк.

«Титаны» (16+), 21:00

В новом выпуске «Титанов» на проект вернётся один из выбывших спортсменов. Его появление встретят аплодисментами и радостными криками.

«Если и возвращать кого-то, то таких достойных ребят», — прокомментирует камбэк марафонец Искандер Ядгаров.

На старт восьмого этапа выйдут 56 участников. Им предстоит пройти испытание «Водокачка»: вручную перекачать сотни литров воды — 400 литров мужчинам и 325 женщинам.

Работать насосом нужно на скорость и только за себя. Титанов с худшими результатами ждут дополнительные испытания.

«Шоу Воли» (16+), 23:45

Гостями Павла Воли станут Елена и Денис Кукояки — одна из самых весёлых и творческих семей. С момента их предыдущего визита в студию произошло немало событий. В семье появился ещё один Кукояка — Иван.

На этот раз родители придут без детей: Ваня и звезда социальных сетей Василиса останутся дома.

Елена и Денис расскажут о партнёрских родах, истории знакомства и повторной свадьбе, которую провёл Илья Соболев. Они вспомнят, как в их квартире жил робот, и проверят, насколько хорошо знают свою дочь Василису.

Фотографии для материала предоставлены пресс-службой ТНТ.