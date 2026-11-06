В ДНК партии заложена работа с предпринимателями: Рязань посетила депутат Госдумы от «Новых людей» Дарья Кислицына 

Чем федеральный депутат может быть полезен предпринимателям Рязанской области? С какими проблемами сталкиваются бизнесмены и какие идеи могут стать законопроектами? Это и не только предприниматели Рязани обсудили с депутатом Государственной Думы от партии «Новые люди» Дарьей Кислицыной, представляющей регион в федеральном парламенте.

Площадкой для живого общения с депутатом стал нетворкинг бизнес-сообщества 888. Собравшиеся презентовали свои идеи и предложения.

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– Работа с предпринимателями заложена в ДНК Новых людей. Основатели партии сами вышли из бизнеса и знают, сколько сил уходит на то, чтобы запустить и развить свое дело. Поддержка бизнеса – одно из приоритетных направлений нашей партии. Депутаты собирают предложения на местах, обсуждают их с экспертами и продвигают перспективные инициативы на федеральном уровне, – отметила в приветственном слове Дарья Кислицына.

В формате открытого микрофона бизнесмены представили свои проекты – от строительства и недвижимости до курсов по семейной психологии. После этого прошел обучающий мастер-класс. В личных беседах с депутатом предприниматели озвучивали конкретные проблемы: закупку оборудования, влияние санкций, рост налогового бремени и административное давление. Поднимали вопросы, которые касаются не одного предпринимателя, а целой отрасли и требуют законодательных изменений.

– На встрече говорила о вполне практической задаче: если одно и то же требование мешает работать нескольким компаниям в отрасли, стоит вместе разобраться, для чего оно нужно и можно ли его упростить. А если для этого нужно менять федеральные правила, этим уже можно заниматься в Думе, – добавила Дарья Кислицына.

С участниками встречи Дарья Кислицына обменялась контактами, чтобы вернуться к вопросам и обсудить дополнительные инициативы. Именно постоянное взаимодействие с предпринимателями, по словам ее, позволит точнее понять запросы региона и представить их на федеральном уровне.

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– Очень порадовало, сколько в Рязани ярких людей, которые с таким увлечением рассказывают о своем деле и хотят сделать что-то полезное для родной области. Обязательно продолжим знакомство, чтобы вместе подумать, какие совместные проекты мы могли бы сделать в Рязани. А в дальнейшем и реализовывать их, — подытожила парламентарий.