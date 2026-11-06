В Ухоловском доме-интернате после капремонта открылись дополнительные места для пожилых людей

В Ухоловском доме социального обслуживания завершился капитальный ремонт жилого корпуса, проводившийся в рамках федеральной программы «Социальная поддержка граждан». Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.

В ходе работ в здании обновили фасад и кровлю, отремонтировали жилые комнаты, столовую, тренажерный зал и творческую мастерскую. Кроме того, в корпусе появилась комната психологической разгрузки.

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Результаты ремонта оценил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский. Вместе с депутатом Рязанской областной Думы Романом Иголкиным и главой Ухоловского муниципального округа Александром Соловьевым он посетил обновленное учреждение, где сейчас проживают 80 человек.

По словам Андрея Кричинского, благодаря капремонту в жилом корпусе удалось создать дополнительные места, а также расширить возможности для индивидуальной работы с каждым подопечным. Министр назвал это важным шагом в развитии системы заботы о старшем поколении и людях, нуждающихся в социальной поддержке.