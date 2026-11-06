Фото Правительства Рязанской области
Общество

В селе Троица Спасского округа торжественно открыли обновлённый Парк Победы

Автор Олеся Чугунова

В селе Троица Спасского муниципального округа Рязанской области состоялась торжественная церемония открытия Парка Победы после завершения реконструкции. Об этом сообщает региональное министерство территориальной политики.

В мероприятии приняли участие заместитель министра территориальной политики Рязанской области Елена Матюхина, руководитель исполкома «Народного фронта» в регионе Глеб Шабонин, глава Спасского муниципального округа Нина Соломонова, представители общественных и патриотических организаций, учащиеся и преподаватели Троицкой средней школы, а также жители села.

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Благоустройство мемориального парка выполнено в рамках программы поддержки местных инициатив и прошло в два этапа. На первом этапе, в прошлом году, на территории уложили плитку и установили гранитные плиты с именами земляков — участников Великой Отечественной войны. Отдельная плита посвящена уроженцу села Троица Герою Советского Союза А.С. Юханову. В 2026 году в парке появилась ключевая скульптура архитектурного ансамбля — бронзовый памятник солдату Красной Армии. Перед фигурой установлена гранитная звезда, в центре которой горит Вечный огонь. Кроме того, в мемориальном парке разместили лавочки и провели озеленение.

Заместитель министра территориальной политики Рязанской области Елена Матюхина отметила, что реконструкция Парка Победы в селе Троица — значимое событие для жителей округа. Обновлённое пространство призвано сохранить историческую память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и передать её будущим поколениям.

Участники митинга почтили минутой молчания память павших советских солдат. На мероприятии говорили о стратегической важности села Троица в военные годы: через этот населённый пункт проходила железная дорога, соединявшая Москву и Урал, по ней эвакуировали жителей блокадного Ленинграда. Умерших в пути хоронили в братской могиле на местном троицком кладбище, где позже был установлен поклонный крест.

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