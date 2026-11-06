Пьяного водителя поймали в Рязани

Инспекторы Отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области задержали в городе Рязани водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время несения службы в областном центре внимание дорожных полицейских привлек автомобиль «Шевроле Авео». 27-летний водитель управлял автомобилем с явными признаками опьянения — запах алкоголя изо рта. На основании чего, водитель был отстранен от управления транспортным средством и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат освидетельствования показал 0,740 мг/л, что превышает допустимый уровень.

- реклама -

Инспекторами ДПС составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.