Юрист раскрыл, кому достанется «нехорошая» квартира Райкиной

При отсутствии завещания все состояние заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной перейдет ее сыну Алексею Яковлеву, заявил «АиФ» юрист Иван Соловьев.

По данным издания, речь в том числе о пятикомнатной квартире в центре Москвы. Ее выделил советский лидер Леонид Брежнев Аркадию Райкину в 1966 году.

«Сама Екатерина Аркадьевна позже вспоминала, что ее мать тяжело болела в этих стенах, из-за чего в семье жилье даже в шутку окрестили «нехорошим», — говорится в статье.

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Кроме того, артистка систематизировала обширные архивы своего отца. Предположительно, они также перейдут ее наследникам. Авторы материала отметили, что публичных споров вокруг недвижимости и личных сбережений Райкиной нет.

«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди — дети, супруг, родители, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее», — пояснил Соловьев

Актриса умерла 3 ноября в одной из столичных больниц. Ей было 88 лет.

Райкина происходила из одной самых известных театральных семей страны. Она родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее братом является худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Актриса окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Затем на протяжении почти пяти десятилетий она была неотъемлемой частью Вахтанговского театра. Зрители и критики особенно запомнили ее роли в спектаклях «Дамы и гусары», «Мещанине во дворянстве», «Принцесса Турандот», «Иркутская история», «Белый кролик».