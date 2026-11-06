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Новости России

Константин Райкин рассказал, за что было стыдно умирающей сестре

Автор Никита Рязанцев

Актер театра и кино Константин Райкин рассказал во время прощания с сестрой, заслуженной артистки РСФСР Екатериной Райкиной, о трудном моменте во время их последней встречи в больнице. Его слова привело РИА Новости.

Артист уточнил, что пытался отвлечь ее от переживаний, напомнив о совместном детстве и юности. Сестра же призналась ему, что испытывает стыд из-за их прошлых обид и ссор.

«Это был мой последний к ней визит. И тогда моя умирающая сестра сказала: «Мне очень стыдно», — заявил Райкин.

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По его словам, Райкина в последние дни жизни тяжело страдала в больнице, и семья не знала, как ей помочь.

Актриса умерла 3 ноября в одной из столичных больниц. Ей было 88 лет. Причиной смерти стал комплекс заболеваний, связанных с возрастными изменениями.

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Райкина происходила из одной самых известных театральных семей страны. Она родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее братом является худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

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Актриса окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Затем на протяжении почти пяти десятилетий она была неотъемлемой частью Вахтанговского театра. Зрители и критики особенно запомнили ее роли в спектаклях «Дамы и гусары», «Мещанине во дворянстве», «Принцесса Турандот», «Иркутская история», «Белый кролик».

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