Павел Малков рассказал о наращивании финансирования спорта в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал системную работу по развитию детского и юношеского спорта в регионе. По его словам, ключевая задача — обеспечить возможность заниматься физической культурой для как можно большего числа детей, юношей и взрослых по всей области.

«Системное развитие спорта — это значит ни о чём не забывать: детский, юношеский, взрослый, любительский, профессиональный. Плюс надо развивать все виды спорта. Как можно больше детей, юношей и взрослых по всему региону должны иметь возможность заниматься спортом. Вот задача, которую мы стремимся решить», — подчеркнул Павел Малков.

Глава региона отметил положительную динамику: количество объектов спортивной инфраструктуры растёт, увеличивается число видов спорта, которыми занимаются жители. За последние несколько лет число федераций по различным видам спорта в регионе выросло в полтора раза.

«Понятно, что время сейчас не самое простое, но мы всегда стараемся находить на спорт и время, и ресурсы. И, несмотря на все проблемы, финансирование только наращиваем», — заявил губернатор.

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Павел Малков также акцентировал важность поддержки талантливых детей с раннего этапа и создания условий для их роста до профессионального уровня.

«Нужна инфраструктура и нужны талантливые, увлечённые своим делом наставники и тренеры, которые могут привить ребёнку любовь к спорту на всю жизнь и поучаствовать в становлении его характера. Также хорошо, когда есть развитая спортивная медицина и диагностика. Это важно не только для сохранения здоровья спортсменов, но и для выявления предрасположенности к тому или иному виду спорта, — сказал он. — Эту работу ведём на базе спортивных школ и Центра спортивной подготовки, где сформирована база одарённых в спортивном плане детей. Стараемся с ними индивидуально работать».

Глава региона добавил, что в Рязанской области есть направления, по которым готовят спортсменов мирового уровня. В частности, широко известны рязанская школа дзюдо и школа гребли на байдарках и каноэ — в этих дисциплинах спортсмены региона показывают лучшие результаты на международных соревнованиях. Более того, в регион приезжают заниматься ребята из других субъектов РФ.