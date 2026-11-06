Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков рассказал о наращивании финансирования спорта в Рязанской области

Автор Олеся Чугунова

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал системную работу по развитию детского и юношеского спорта в регионе. По его словам, ключевая задача — обеспечить возможность заниматься физической культурой для как можно большего числа детей, юношей и взрослых по всей области.

«Системное развитие спорта — это значит ни о чём не забывать: детский, юношеский, взрослый, любительский, профессиональный. Плюс надо развивать все виды спорта. Как можно больше детей, юношей и взрослых по всему региону должны иметь возможность заниматься спортом. Вот задача, которую мы стремимся решить», — подчеркнул Павел Малков.

Глава региона отметил положительную динамику: количество объектов спортивной инфраструктуры растёт, увеличивается число видов спорта, которыми занимаются жители. За последние несколько лет число федераций по различным видам спорта в регионе выросло в полтора раза.

«Понятно, что время сейчас не самое простое, но мы всегда стараемся находить на спорт и время, и ресурсы. И, несмотря на все проблемы, финансирование только наращиваем», — заявил губернатор.

- реклама -

Павел Малков также акцентировал важность поддержки талантливых детей с раннего этапа и создания условий для их роста до профессионального уровня.

«Нужна инфраструктура и нужны талантливые, увлечённые своим делом наставники и тренеры, которые могут привить ребёнку любовь к спорту на всю жизнь и поучаствовать в становлении его характера. Также хорошо, когда есть развитая спортивная медицина и диагностика. Это важно не только для сохранения здоровья спортсменов, но и для выявления предрасположенности к тому или иному виду спорта, — сказал он. — Эту работу ведём на базе спортивных школ и Центра спортивной подготовки, где сформирована база одарённых в спортивном плане детей. Стараемся с ними индивидуально работать».

Глава региона добавил, что в Рязанской области есть направления, по которым готовят спортсменов мирового уровня. В частности, широко известны рязанская школа дзюдо и школа гребли на байдарках и каноэ — в этих дисциплинах спортсмены региона показывают лучшие результаты на международных соревнованиях. Более того, в регион приезжают заниматься ребята из других субъектов РФ.

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

В Рязани сработали сирены, что делать при массовом налёте БПЛА

Следуйте нескольким правилам, берегите себя и своих близких!
Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Происшествия

В Рязани взвыли сирены, объявлена воздушная тревога

Системы оповещени сработали в 3:15.
Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны.
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Политика

Сенатор Карасин назвал коренную причину СВО

Что такое «перманентная угроза» на границе, если говорить без дипломатии? Сенатор Григорий Карасин объясняет это просто: страна не может допустить НАТО у своих рубежей.
Общество

Энергетики назвали одну из причин частых отключений в Рязани

РГРЭС сообщил о повреждениях кабельных линий из-за несогласованных земляных работ. 5 ноября три улицы Рязани на полтора часа остались без электричества.
Транспорт и дороги

Соцсети: «Цивилизация дошла до Солотчи»

Остановки оборудованы камерами, электронными табло, а также зарядка для USB и Тype-C
Власть и политика

Павел Малков проведёт прямую линию с рязанцами 26 ноября 

Глава региона подведёт предварительные итоги года и ответит на вопросы рязанцев.
Погода

В Рязанской области 7 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица

В Рязанской области 7 ноября ожидаются мокрый снег, гололедица и температура до −5 градусов ночью. Синоптики предупредили о возможных происшествиях. 
Общество

Рязанцам напомнили о работе чат-бота с картой укрытий региона

Администрация Рязани напомнила, что с сентября в мессенджере «Макс» работает чат-бот «Карта укрытий Рязанской области».
Транспорт и дороги

Раскрыта статистика ДТП с курьерами в Рязани и области

В Рязанской области с начала 2026 года зарегистрировали 22 ДТП с курьерами. Один человек погиб, 24 получили травмы. Госавтоинспекция напомнила о правилах ответственности.
Новости России

Константин Райкин рассказал, за что было стыдно умирающей сестре

Актер театра и кино Константин Райкин рассказал во время...
Все события Рязани и областиНовости РоссииПроисшествияОбществоКультура и событияИнтересноеСпорт
Предыдущая статья
Константин Райкин рассказал, за что было стыдно умирающей сестре
Константин Райкин рассказал, за что было стыдно умирающей сестре
Следующая статья
Раскрыта статистика ДТП с курьерами в Рязани и области
Раскрыта статистика ДТП с курьерами в Рязани и области