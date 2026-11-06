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Общество

Кто и когда получает деньги от банкрота

Автор Олеся Чугунова

Когда человека или компанию признают банкротом, это не означает, что все долги автоматически исчезают.

Имущество должника, которое можно использовать для расчетов с кредиторами, формирует конкурсную массу. В нее могут входить деньги на счетах, недвижимость, автомобили и другие активы, подлежащие реализации. Но и одновременно все желающие деньги не получают.

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Очередность кредиторов при банкротстве определяется законами, но у нее есть масса нюансов, которые лучше обсудить с профильными юристами.   

Кто получает деньги первым

Самыми приоритетными или внеочередными называют обязательства, которые возникли после принятия судом заявления о банкротстве. Это выплата заработной платы сотрудникам банкрота, коммунальные платежи с момента принятия заявления. Сюда относятся судебные расходы, вознаграждение арбитражного управляющего и так далее. Выплачиваются по своей очередности, но раньше, чем кредиторам.  

Первая очередь

К первой очереди относятся требования граждан, которым должник причинил вред жизни или здоровью. Также погашаются требования по алиментам.

Вторая очередь

Во вторую очередь включаются зарплаты сотрудникам и выходных пособий (если должник – компания или работодатель), а также авторские вознаграждения. При этом зарплата, начисленная уже после начала процедуры банкротства, относится к текущим платежам и погашается по отдельным правилам.

Третья очередь

К третьей очереди относятся все остальные кредиторы. Чаще всего это банки, микрофинансовые организации, поставщики, подрядчики, частные лица и налоговые органы.

Если после расчетов с первой и второй очередями денег недостаточно для полного погашения этих долгов, средства распределяются пропорционально размеру требований. У залоговых кредиторов есть особые права. Например, банк, выдавший кредит под залог недвижимости, имеет преимущество при распределении средств от продажи этого имущества.

Что происходит, если денег не хватает на всех

Если денег не хватает даже на полное погашение одной очереди, средства распределяются между ее кредиторами пропорционально. К следующей очереди переходят только после расчетов с предыдущей.

Можно ли получить деньги в третьей очереди?

Кредитору необходимо своевременно заявить о своих требованиях, представить подтверждающие документы и добиться включения долга в реестр требований кредиторов.

При этом даже судебное решение или включение в реестр не гарантируют полного возврата денег. Все зависит от стоимости имущества должника и количества кредиторов. После завершения расчетов непогашенные требования в общем случае считаются погашенными, хотя закон предусматривает исключения для отдельных видов обязательств и ситуаций.

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