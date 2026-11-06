Изображение Lisa Yount с сайта Pixabay
Новости России

В Екатеринбурге нашли вскрытый детский гроб возле кладбища

Автор Никита Рязанцев

На Сибирском тракте в Екатеринбурге обнаружили три детских гроба, один из них был вскрыт, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев.

На разбросанные на земле объекты обратили внимание проезжавшие мимо автомобилисты. Они лежали в лесу у дороги. При этом на одном из гробов не было крышки.

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По одной из версий, их выбросили после прощания с покойными.

«Есть предположение, что они остались после похорон мусульман. Тела покойных завернули в саван, а гробы выкинули», — допустил источник издания.

При этом он обратил внимание на размер объектов: их сделали не для младенцев, но и не для взрослых.

Недалеко от места находки находятся Сибирское кладбище и крематорий. Откуда в лес привезли гробы, предстоит выяснить полицейским. Информацию о случившемся им передали местные власти.

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