Почему россияне откладывают визит к психотерапевту

Специалисты ЦНИИОИЗ Минздрава России изучили, как население относится к психотерапевтической помощи. Результаты опроса жителей всех регионов страны опубликованы в журнале «Здравоохранение стран СНГ». Опыт обращения к врачу-психотерапевту есть у 6,3% участников, и почти 70% из них выбрали государственные клиники.

Исследование выявило новые проблемы: почти половина респондентов недооценивает свои психологические трудности. Более трети уверены, что личные проблемы стоит держать при себе и обсуждать только с близкими. В результате человек приходит за помощью, когда состояние уже заметно отражается на качестве жизни.

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Кто такой медицинский психолог

Первым специалистом в цепочке помощи оказывается медицинский психолог поликлиники. При этом в России образование называется «клинический психолог», а должность в медорганизации — «медицинский психолог». Такой специалист работает в команде с врачом-неврологом, с психиатром.

Квалификационные требования Минздрава допускают на эту должность выпускников специалитета «Клиническая психология» либо психологов с базовым высшим образованием, прошедших соответствующую переподготовку. Поэтому для практиков переподготовка на клинического психолога открывает путь в медицинские учреждения: к работе с пациентами неврологических отделений, онкологии, реабилитационных центров и поликлиник.

Как устроен маршрут пациента

Помощь начинается в учреждениях первичного звена: центральных районных больницах и участковых медорганизациях. Если в штате нет психолога, врач направляет пациента в ближайшее учреждение, где такой специалист представлен. Психолог проводит скрининг состояния и при необходимости направляет человека к психиатру или психотерапевту для дальнейшего лечения.

Работа медицинского психолога требует времени.На каждого пациента уходит минимум час: и первичный, и повторный приём длятся дольше обычного визита к терапевту.

С чем обращаются к психологу

По опыту поликлиник, пациенты приходят прежде всего с тревожно-депрессивными состояниями, паническими атаками и трудностями в семейных отношениях. Медицинский психолог помогает разобраться в состоянии, подбирает методы самопомощи и вовремя подключает врача, если нужна медикаментозная поддержка.

Когда пора обратиться к специалисту

Поводом для обращения служат:

подавленное настроение, апатия или тревога дольше двух недель;

нарушения сна;

потеря интереса к привычным делам;

приступы паники;

мысли о бессмысленности жизни;

повышенная раздражительность или неконтролируемые вспышки гнева;

трудности с концентрацией внимания, снижение продуктивности;

переживание острого стресса или утраты.

Для первичной консультации достаточно записаться к терапевту и попросить направление к медицинскому психологу.