Рязанские подростки на профилактическом учете встретились с Героями России в «Зарнице»

С 31 октября по 6 ноября на площадке детского оздоровительного центра круглогодичного действия «Зарница» (ГБУ РО) прошла профильная смена под названием «Мы с тобой рядом!». Организатором мероприятия выступило министерство образования Рязанской области.

Участниками смены стали подростки, находящиеся на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав города Рязани, в инспекциях по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области, а также на внутришкольном учете.

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Программа отдыха была насыщенной и ориентированной на всестороннее развитие ребят. За время смены подростки участвовали в спортивных соревнованиях, осваивали жизненно важные навыки и раскрывали творческие способности. Кроме того, они познакомились с основами начальной военной подготовки и встретились с почетными гостями — Героями России, ветеранами боевых действий, действующими военнослужащими и представителями силовых структур.