Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Анна Казючиц впервые за шесть лет на больничном: «ДНК» ведёт Еремеев

Алексей Самохин
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С 9 по 12 ноября в студии программы «ДНК» (16+) появится новый ведущий. Тимур Еремеев заменит Анну Казючиц на время её больничного. Об этом сообщила пресс-служба НТВ.

Анна Казючиц ведёт «ДНК» с декабря 2020 года. Она актриса театра и кино. В конце октября вернулась с гастролей с симптомами ОРВИ, и пропуск съёмок стал для неё первым за шесть лет работы.

Ведущая переживает. «Мне так непривычно, что меня нет на съёмках, боюсь всех подвести и очень переживаю… Но Тимур большой профессионал и уверена, что он справится без проблем и люди, которые к нам обратились, вовремя получат результаты судьбоносных тестов ДНК, а зрители увидят любимую программу в эфире в обычное время», — сказала она.

Заменить коллегу согласился Тимур Еремеев, ведущий программ «За гранью» и «Звёзды сошлись». В новых выпусках героями станут семьи из Уфы, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска и Молдовы. Многие из них преодолели тысячи километров и теперь с замиранием сердца ждут результатов генетической экспертизы.

Еремеев говорит о ситуации с пониманием. «Мы очень любим свою работу и понимаем, как нас ждут зрители и участники наших программ, которым мы всегда помогаем. Но бывают моменты, когда организм говорит: „Стоп, нужно отдохнуть“. Актёры тоже люди и тоже болеют, но, например, с ангиной и температурой под 40 конечно работать невозможно. Да и жалко заражать весь коллектив, у нас же съёмки с утра и до позднего вечера. Я попытался сделать всё, чтобы достойно подменить Аню в программе „ДНК“, наверное, именно в таких ситуациях и проявляется настоящая дружба. Думаю, зрители воспримут это с пониманием и, возможно, даже с любопытством».

Проект выходит на НТВ с апреля 2018 года. Его герои — обычные семьи, для которых ДНК-тест остаётся единственным способом закончить ожесточённые споры между родными людьми. Дорогостоящий тест участники делают совершенно бесплатно, его проводят квалифицированные генетики. Результат объявляют прямо в студии. Он становится решающим аргументом и способен положить конец семейным распрям.

Анна Казючиц уже приступила к съёмкам. Выпуски с её участием выйдут в эфир с 16 ноября.

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