Продюсер уличил Макаревича* во вранье из-за концерта на Кипре

Продюсер Леонид Дзюник не поверил объяснениям Андрея Макаревича* об отмене концерта в Лимасоле. В беседе с «Абзацем» он допустил, что история с документами может быть враньем. По его мнению, настоящая причина срыва в другом: артист там просто не востребован.

Выбирать выражения Дзюник не стал. «Это просто старый дурак, который носится по миру, пытаясь заработать хоть какую-то копейку. Когда говорят, что визы не дают музыкантам, еще чего-то, – это все вранье и отговорки. Просто не востребован он на Кипре. Не нужен он там. Он там никому не интересен. Он с чем туда приедет? С «Новым поворотом»? Или с чем?» – заявил продюсер.

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Он добавил, что у кипрской публики совсем другие музыкальные вкусы. Они, по его словам, никак не пересекаются с репертуаром лидера «Машины времени».

Напомним, Макаревич* сам сообщил об отмене. Для группы это уже второй за год сорванный концерт на Кипре. Причиной музыкант назвал сложности с оформлением необходимых документов.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.