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Политика

Сенатор Карасин назвал коренную причину СВО

Автор Алексей Самохин

Главной причиной начала специальной военной операции стала возможность вступления Украины в НАТО. Так считает сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своё мнение он изложил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это вопрос коренной. Из-за этого мы начали специальную военную операцию. Вступление Украины в НАТО означает, что на границах Российской Федерации находится перманентная угроза суверенитету и независимости нашей страны. Поэтому допустить этого мы не можем», — заявил Карасин.

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В общем-то об этом неоднократно ранее говорил президент России Владимир Путин. Поэтому заявления некоторых западных политиков о том, что военные действия надо временно прекратить, а для гарантии безопасности Украины ввести на территорию страны контингент НАТО, чётко говорят — мира они не хотят. Ну или это просто очень недалёкие политики. Впрочем, возможен и третий вариант — глупые руководители на Западе хотят воевать. 

Есть и второй повод для СВО, добавил сенатор. Это денацификация Украины. По его словам, началось все с ограничения использования русского языка и о преследования канонической Украинской православной церкви.

Отдельно политик остановился на роли Запада. По его мнению, события на Украине в последние десятилетия срежиссировали Лондон, Берлин, Париж и НАТО.

«Это все спланировано, все было просчитано заранее. Именно поэтому, когда началась специальная военная операция, тут же буквально через пару недель последовало решение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Тут же были выделены огромнейшие средства и вооружения для того, чтобы Украина могла нападать на все объекты Российской Федерации на то, чтобы она могла спокойно себя чувствовать в боевых действиях», — подчеркнул сенатор.

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