Энергетики назвали одну из причин частых отключений в Рязани

АО «РГРЭС» предупредило рязанцев о повреждениях кабельных линий электропередачи. По данным организации, чаще всего причиной становятся земляные работы сторонних компаний, которые проводят без предварительного согласования с электросетями.

5 ноября из-за такого инцидента жители улиц Тимакова, Советской Армии и Новоселов на полтора часа остались без электричества.

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В РГРЭС призвали организации и частных лиц, планирующих копать землю, заранее согласовывать работы с электросетевой компанией. Для этого необходимо вызвать ее сотрудника.

В организации подчеркнули, что такая мера поможет избежать повреждения кабелей и сохранить стабильное электроснабжение жителей.