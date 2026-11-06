Соцсети: «Цивилизация дошла до Солотчи»

В посёлке Солотча в Рязани установили новые остановки общественного транспорта. На их удобство обратил внимание канал «Солотча инфо».

Остановки оборудованы камерами, электронными табло, а также зарядка для USB и Тype-C

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«Цивилизация дошла до Солотчи», — пишет автор поста.

На фото остановка у лагеря «Сатурн» от подписчицы Анны.

Там же опубликовано расписание нового автобусного маршрута до Солотчи №22А. Он начнёт курсировать с 9 ноября.

Расписание:

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Отправление (ежедневно):

Пл. Театральная: 07:25, 10:25, 13:05, 15:40, 18:З5.

Пл. Монастырская: 08:36, 11:50, 14:16, 17:05, 19:55.

Сосновый бор:

Отправление (ежедневно):

(в ст. пл. Монастырской): 08:20, 11:20, 14:00, 16:35, 19:30.

(в ст. пл. Театральной): 08:51, 12:05, 14:31, 17:20. 20:10.