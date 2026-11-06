Павел Малков проведёт прямую линию с рязанцами 26 ноября 

Губернатор Рязанской области Павел Малков проведёт прямую линию с жителями 26 ноября в 18:00. Глава региона подведёт предварительные итоги года и ответит на вопросы рязанцев.

Задать вопрос губернатору можно до 18:00 25 ноября. Для этого предусмотрено три способа:

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через чат-бот в мессенджере MAX;

на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», указав пометку «Прямая линия»;

по телефону круглосуточной горячей линии +7 4912 55-73-63.

Трансляцию покажут телеканалы ОТР и ТКР. Послушать эфир можно будет на радио ТКР-ФМ. Кроме того, прямой эфир организуют на странице «Рязанская область» в социальных сетях.