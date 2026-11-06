Павел Малков проведёт прямую линию с рязанцами 26 ноября 

Губернатор Рязанской области Павел Малков проведёт прямую линию с жителями 26 ноября в 18:00. Глава региона подведёт предварительные итоги года и ответит на вопросы рязанцев.
Задать вопрос губернатору можно до 18:00 25 ноября. Для этого предусмотрено три способа:
- через чат-бот в мессенджере MAX;
- на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», указав пометку «Прямая линия»;
- по телефону круглосуточной горячей линии +7 4912 55-73-63.
Трансляцию покажут телеканалы ОТР и ТКР. Послушать эфир можно будет на радио ТКР-ФМ. Кроме того, прямой эфир организуют на странице «Рязанская область» в социальных сетях.