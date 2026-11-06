В Рязанской области 7 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица

В субботу, 7 ноября, в Рязанской области прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками. Местами пройдет преимущественно мокрый снег. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

По данным Рязанского ЦГМС, ветер будет северо-западным, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от −5 до 0 градусов, днем ожидается от −2 до +3 градусов.

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Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

При этом в большинстве районов региона сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня. Непогода может привести к обрывам линий электропередачи и связи, перебоям в работе транспорта и коммунальных систем.

Кроме того, сохраняется риск увеличения числа ДТП, падения деревьев, повреждения кровель, обрушения неукрепленных конструкций и рекламных щитов.