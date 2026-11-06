SHOT: Niletto собрал 592 штрафа на 811 тысяч рублей на двух машинах

По данным SHOT, 35-летний певец Niletto, в паспорте Данил Прытков, набрал на двух своих автомобилях 592 штрафа на 811 тысяч рублей. Основная часть пришлась на пикап.

«Форд F-150» артист купил в октябре 2024 года. За два года на нём набежало 528 нарушений на 668 тысяч рублей. Больше половины штрафов выписали за превышение скорости. Порой музыкант разгонял машину на 80 км/ч сверх разрешённого. Добавились и штрафы за тонировку. Дорожные камеры этот пикап явно запомнили.

Вторая машина певца — «Ниссан Скайлайн» 1992 года, редкий японский спорткар. Здесь счёт скромнее: 64 нарушения на 143 тысячи рублей. Камеры фиксировали превышение скорости и неоплаченную парковку.

Совсем недавно Niletto оказался в центре скандала. Он поддержал Джигана и заявил, что о домашнем насилии не стоит рассказывать публично. Часть зрительниц раскритиковала певца в комментариях, а некоторые призвали его «отменить».